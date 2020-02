Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara s-a anunțat in mod oficial ca exista primul roman infectat de coronavirus. Este vorba despre un tanar de 25 de ani din Gorj, care in aceasta dimineața a ajuns la spitalul Matei Balș din București. Pacientul a facut primele declarații de pe patul de spital in exclusivitate pentru Antena 3.

- Primul pacient din Romania infectat cu noul coronavirus a spus la Antena 3 ca nu a intrat nicio clipa in contact cu italianul depistat pozitiv și nu ințelege de ce autoritațile prezinta informații nereale. ”Nu știu de unde s-au scos chestiile astea, toata lumea vorbește numai prostii”, a spus barbatul.…

- Romanul din Gorj infectat cu coronavirus ar fi mintit la ancheta si, de fapt, el ar fi avut contact direct cu italianul infectat cu COVID-19 care a fost la noi in tara saptamana trecuta, potrivit unor surse citate de Antena 3. Totodata, se ia in calcul si posibilitatea ca virusul sa se fi transmis prin…

- Barbatul din Gorj infectat cu coronavirus este la momentul transmiterii acestei știri in drum spre Matei Balș, anunța Antena3. Starea barbatului nu este grava, a precizat Raed Arafat intr-o conferința de presa.De asemenea, ministrul Sanatații Victor Costache a dat detalii despre cazul barbatului:…

- Profesorul Adrian Streinu Cercel, directorului Institutului ”Matei Balș”, a declarat la Antena 3 ca este pregatit sa il primeasca pe primul roman infectat cu noul coronavirus. Acesta ar urma sa ajunga la institutul din București in cursul dimineții de joi.”Medicii sunt la locul lor, asistentele la locul…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a oferit primele detalii despre gorjeanul testat pozitiv cu coronavirus."In urma testarii persoanelor din Gorj care au intrat in contact cu cetateanul italian dn Rimini, avem primul caz confirmat de coronavirus. Pacientul nu manifesta simptome si nu trebuie…

- Șeful ISU, Raed Arafat, a declarat joi, la Antena 3, dupa ce un roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu coronavirus, ca situația este serioasa intrucat pe vapor sunt deja 150 de cazuri de imbolnavire.„In interiorul navei…

- Asistentul medical din Reșița care a lucrat in Germania și a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus și a fost trimis de la Reșița la Timișoara a aflat rezultatele analizelor. Conform analizelor, pacientul nu este infectat cu noul coronavirus, ci are o gripa sezoniera.”Este negativ,…