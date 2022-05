În ce cartiere din București merită să-ți cumperi un apartament In ce cartiere din București merita sa-ți cumperi un apartament. In funcție de bugetul pe care il ai, exista nenumarate zone in București. Fie ca iți dorești parcuri, mall-uri, sau o stație de metrou, trebuie sa știi ca unele cartiere din București prețul pentru un singur apartament cu doua camere poate sa depașeasca și suma de 100.000 de euro. In ce cartiere din București merita sa-ți cumperi un apartament Una dintre cele mai bune zone din București este zona Nordului, mai exact Cartierul Primaverii. In apropiere este Parcul Herastrau, dar și nenumarate instituții de invațamant private precum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

