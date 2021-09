Stiri pe aceeasi tema

- Orasul japonez Nagasaki a comemorat luni bombardarea nucleara care l-a devastat în urma cu 76 de ani, primarul localitații îndemnând comunitatea internationala sa adopte un nou tratat privind interzicerea armamentului nuclear, potrivit agențiilor AFP și Associated Press, citate de…

- Nu conteaza daca sunt testați sau vaccinați: frontierele americane raman inchise momentan pentru calatorii internaționali, a anunțat luni, 26 iulie, Casa Alba, invocand raspandirea rapida a variantei Delta, in ciuda apelurilor la reciprocitate din partea europenilor in special. „Menținem in acest stadiu…

- Numarul cazurilor zilnice de coronavirus in Statele Unite a depasit pragul de 50.000 pentru cea de-a treia zi consecutiv, informeaza Agerpres . Miercuri au fost raportate 52.032 de cazuri noi, totalul pe plan national ajungand la 34.226.889, potrivit celor mai recente date de la Universitatea Johns…

- "Nu suntem în razboi cu Facebook", a asigurat luni purtatoarea de cuvânt a Casei Albe. Președintele Joe Biden încearca, de asemenea, sa calmeze lucrurile, dupa ce vineri a acuzat rețeaua sociala ca „a ucis oameni”, potrivit AFP."Nu suntem în…

- Casa Alba crește presiunea asupra giganților IT din Silicon Valley pentru a spori lupta impotriva dezinformarilor din mediul online privind vaccinurile impotriva Covid. Joi, administrația Biden a prezentat 12 persoane pe care l-a numit „duzina de dezinformare”, spunand ca sunt responsabili de cea mai…

- Fostul presedinte american, Donald Trump, a analizat posibilitatea de a lansa un atac asupra Iranului, la insistentele fostului premier israelian, Benjamin Netanyahu, in eforturile de a bloca validarea victoriei lui Joseph Biden in scrutinul prezidential din 2020, afirma surse de la Washington.…

- Un nou focar Covid, legat de varianta Delta, foarte contagioasa, se manifesta in Sydney, Australia, unde numarul cazurilor a crescut la 128, anunța BBC. Un numar redus de infecții pozitive au fost inregistrate și in Teritoriile de Nord, in Queensland și in Australia de Vest. Este pentru…

- Aleșii republicani din Congresul SUA au cerut, marți, 15 iunie, debarcarea consilierul medical Anthony Fauci – oaia neagra a lui Donald Trump – pentru gestionarea pandemiei Covid-19. „Doctorul Fauci nu a fost ales de americani. El nu a fost ales sa conduca economia noastra. El nu a fost ales sa decida…