Stiri pe aceeasi tema

- DERANJ… Tot mai mulți vasluieni se plang de mirosul greu simțit la intrarea in municipiul Vaslui, dinspre Barlad. De cateva zile, mirosul de hidrogen sulfurat a ajuns apropae de nesuportat, astfel ca vasluienii s-au adresat Garzii de Mediu, dand vina pe o ferma de pasari cu sediul in apropiere de Penitenciarul…

- Cadavrul unui pui de urs a fost gasit intr-un copac, in zona satului Ghipes, din comuna Martinis, fiind declansate cercetari pentru a se stabili daca animalul a murit din cauze naturale sau daca a fost savarsita vreo infractiune. Sefa Comisariatului Judetean Sefa Comisariatului Judetean Harghita al…

- FINAL… Transformata in Centrul Cultural Județean “Dimitrie Cantemir” dupa renovare, fosta Casa a Armatei iși va deschide, curand, porțile publicului larg. Cladirea va putea gazdui spectacole de teatru, proiecții de film și se va adresa tuturor oamenilor de cultura din județul Vaslui. In plus, scena…

- GHINON… Un barladean a fost depistat cu o mașina plina cu moloz, fix la gardul Cimitirului „Eternitatea” din Barlad, unde a aruncat resturile respective ! A fost prins și sancționat drastic de autoritați: polițiștii rutieri l-au amendat și i-au reținut certificatul de inmatriculare și placuțele cu numerele…

- GRAV ȘI IMPUȚIT… In luna septembrie, Garda de Mediu a avut numeroase sesizari privind mirosul dezagreabil din Municipiul Barlad. Din cauza lucrarilor de execuție la „Proiectul de modernizare și extindere a rețelelor de apa și de canalizare, stații de pompare, stații pompare apa uzata in municipiul Barlad”,…

- NOUTATE… Moment mult așteptat la Barlad: s-a dat startul lucrarilor de asfaltare in Munteni și Podeni! Primul lot este format din 21 de strazi și urmeaza a fi asfaltat pana in vara lui 2026. Dintre acestea, pana la finalul anului vor fi modernizate șase artere: Dumbrava Roșie, Ardeal, G.G. Ursu, General…

- La o saptamana de la amendarea firmei Supercom de catre Garda de Mediu pentru duhoarea din Cluj, Prefectura spune ca mirosul nu e de la CMID și nici de la ferma de pui din Aiton. Cert e ca masuratorile Prefecturii au fost facute in data de 2 septembrie, la o saptamana dupa ce mirosul pestilențial ajunsese…

- In urma sesizarilor clujenilor și presiunilor publice referitoare la mirosul insuportabil din Cluj-Napoca, Garda de Mediu a luat atitudine și a inceput controalele. Citește și: Groapa „ecologica” a Clujului da rateuri! Miros de dejecții peste tot in orașul reședința de județ! Inainte cu o zi de declarațiile…