În căminele de bătrâni din județ nu e chiar așa rău CARAS-SEVERIN – Totuși, 164 de avertismente si 102 amenzi in valoare de 366.100 de lei au fost aplicate celor 23 de centre rezidentiale din judet controlate saptamana trecuta! Comisiile de control, numite prin ordin al Prefectului, nu au constatat probleme grave care sa necesite suspendarea sau inchiderea vreunuia din centrele din judet si nici relocarea unor persoane rezidente in alte centre. In schimb, cele trei echipe formate din reprezentanti ai AJPIS, IPJ, ISU, ITM, DSP, DSVSA si CJPC au constatat o multime de nereguli si incalcari ale normelor legale, pentru care au fost aplicate masuri… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

