- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a dat asigurari ca epidemia de variola maimuței nu are legatura cu aceste animale. „Lumea trebuie sa știe ca transmiterea la care asistam in prezent se produce intre oameni”, a declarat, marți, purtatoarea de cuvant a OMS, Margaret Harris, intr-o conferința de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a dat asigurari marti ca epidemia de variola maimutei nu are legatura cu aceste animale, deplangand faptul ca maimuțe ar fi fost atacate in Brazilia, relateaza AFP. „Lumea trebuie sa stie ca transmiterea la care asistam in prezent se produce intre oameni”, a declarat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat sambata variola maimutei drept urgenta sanitara globala, dupa ce aproximativ 16.000 de cazuri (dintre care cinci mortale) au fost deja raportate in 75 de tari, multe dintre ele in Europa, unde boala nu era endemica, transmite EFE. Decizia a fost anuntata…

- Infectiile Covid-19 raman o urgenta de sanatate la nivel global, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Avertismentul vine dupa aproape doi ani și jumatate de la declanșarea pandemiei, transmit agențiile de presa. Intr-un comunicat al Comitetul de Urgenta al OMS se precizeaza ca numarul…

- Toata lumea ar trebui sa fie ingrijorata de epidemia de variola maimutei, spune presedintele american Joe Biden. Organizatia Mondiala a Sanatatii se asteapta la cresterea numarului de cazuri.

- Virusul variola maimuței starnește ingrijoare la nivel mondial, iar Centrul pentru prevenirea bolilor (CDC) din SUA a emis alerta, in timp ce Organizația Mondiala a Sanatații are o intrunire de urgența. In New York, autoritațile au recomandat cetațenilor sa poarte masca pe strada, asta dupa ce au fost…