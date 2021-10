Stiri pe aceeasi tema

- In Brașov devine obligatoriu purtarea mastii de protectie in toate spatiile publice deschise. Avand in vedere ca la nivelul municipiului Brașov incidența cumulata inregistrata astazi, 7 octombrie, este de 6,01/1.000 de locuitori, și adresa Instituției Prefectului cu privire la masurile obligatorii pe…

- In localitatile in care incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 6 1.000 de locuitori, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, in toate spatiile publice deschise.Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii si Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne au semnat Ordinul pentru…

- Social Purtarea maștii de protecție este obligatorie in spațiile publice in 45 de localitați din Teleorman septembrie 28, 2021 10:00 Luni, 27 septembrie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Teleorman, reunit in ședința extraordinara, a stabilit masuri suplimentare pentru gestionarea situației…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Arad a adoptat miercuri o hotarare care prevede obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile publice deschise, cu potențial de aglomerare. Potrivit Prefecturii Arad, masura intra in vigoare de joi. „Se instituie incepand cu data de…

- Potrivit hotararii CJSU Dambovita, masura va intra in vigoare de miercuri, 15 septembrie."Incepand cu data de 15.09.2021, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, in spatiile publice deschise, cum ar fi piete, targuri, oboare, balciuri, talciocuri,…

- Purtarea mastii de protectie este obligatorie de luni, 13 septembrie, pe o raza de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant, potrivit unei hotarari adoptate vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov, noteaza Agerpres. "Pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu virusul…

- Sedinta Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta in care se va discuta despre o posibila introducere a obligativitatii purtarii mastii de protectie pe o raza de 50 sau 100 de metri in jurul scolilor va avea loc miercuri, a anuntat luni prefectul Capitalei, Alin Stoica. El…