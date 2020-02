In oraș a inceput montarea unor senzori meteo. Vor urma cei pentru calitatea aerului! De cateva saptamani, in Brașov au fost montate primele doua „mini-stații meteo”, in cadrul unui proiect pilot implementat in parteneriat cu platforma meteoblue.com. Primii doi senzori meteo au fost instalați in centrul orașului, unul pe Bulevardul Eroilor (in fața Primariei Brașov), iar...