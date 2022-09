Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova va avea parte de un meci tare, duminica seara, de la ora 21.30, pe stadionul Ion Oblemenco. In Banie va poposi FCSB, vicecampioana Romaniei si una dintre pretendentele la titlu si din acest an. Partida va conta pentru etapa a 11-a din Superliga. In cadrul unei conferinte de presa,…

- CFR Cluj a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-0, in derby-ul etapei cu numarul 10 din SuperLiga. In „Gruia”, CFR s-a impus fara mari emoții in fața Craiovei lui Radoi, asta mai ales dupa ce oltenii s-au sabotat singuri in meciul de duminica seara. „Gafeorul” Gaman, cel mai slab de pe teren…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat meciul cu CS Universitatea Craiova, programat duminica, de la ora 21:30, in runda cu numarul 10 din Liga 1. Dan Petrescu se plange in continuare de programul incarcat și ia in calcul sa schimbe toți fotbaliștii pe care i-a folosit joi, in…

- Gheorghe Hagi (57 de ani) a vorbit pentru Gazeta despre planurile pe care le are la Farul, dezvaluie cum gestioneaza un vestiar compus din jucatori foarte tineri, tineri și experimentați și trage un semnal de alarma in ceea ce privește bugetele cluburilor din fotbalul romanesc, care ar trebui susținute…

- Eduard Florescu, mijlocașul ofensiv in varsta de 25 de ani al celor de la FC Botoșani, a semnat cu CS Universitatea Craiova. Contractul e pe doi ani, cu opțiune de prelungire pentru inca un sezon. Florescu va purta in Banie tricoul cu numarul 14. In ultimii 3 ani, Florescu a evoluat la FC Botoșani.…

- Cifrele arata ca Universitatea Craiova sta rau la capitolul eficacitate. Procentajul de conversie a ocaziilor in goluri este de doar 21%, ceea ce o plaseaza pe locul 51 in competiție. Hapoel e pe poziția 23 (29%) Hapoel Beer Sheva - CS Universitatea Craiova se joaca joi, de la 20:00, in play-off-ul…

- Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru meciul FC Arges - FC Universitatea Craiova, din etapa a cincea din Superliga programay vineri, la ora 21.30. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- COOPTAT… Noul antrenor al Craiovei, Laszlo Balint si-a definitivat componenta intregului staff, din care va face parte si antrenorul vasluian Alin Panzaru, cu care a lucrat si la UTA Arad. Vasluianul Alin Panzaru (46 de ani) va lucra cu Laszlo Balint si la Universitatea Craiova. Noul atrenor al Craiovei…