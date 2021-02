In Municipiul Baia Mare a inceput in 24 februarie campania de vacinare a cadrelor didactice. Aproximativ 500 de persoane s-au inscris pe listele pentru vaccinarea impotiva Covid 19, fiecare dintre acestea urmand sa treaca pragul centrelor de vaccinare in urmatoarele zile. Imunizarea profesorilor cu varsta de pana la 55 de ani ( vaccinul Astra Zeneca,) se va efectua in cadrul centrului situat pe B.dul Unirii nr.19 la sediul Grupului de Acțiune Locala, in timp ce dascalii cu varste de peste 55 de ani vor fi imunizați cu serul PfizerBioNTech, in cadrul Centrului Social Rivulus Pueris situat pe strada…