Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 60 de ani a murit în Australia dupa ce a participat la un concurs de mâncat prajituri organizat duminica, de Ziua Naționala, scrie BBC.Femeii i s-a facut rau duminica dupa-amiaza într-un hotel din statul Queensland (nord-est), dupa ce a participat la un concurs de mâncat…

- O femeie de 60 de ani a decedat in Australia dupa ce a luat parte la un concurs de mancat prajituri organizat cu ocazia Zilei Nationale, relateaza luni presa locala, potrivit AFP. Postul public de televiziune ABC a relatat ca femeii de 60 de ani i s-a facut rau duminica dupa-amiaza intr-un local din…

- O femeie din Australia a murit la un concurs de mancat prajituri.Concurenta in varsta de 60 de ani a suferit o criza in timp ceincerca sa inghita cat mai repede dulciurile, și a decedat inscurt timp, la spital. Concursurile de mancat prajituri sunt foartepopulare in Australia, un obicei de pe vremea…

- Majoritatea incendiilor din estul Australiei a fost stinsa, sambata, in urma ploilor torentiale, insa focul continua sa faca ravagii in sud si sud-estul tarii, au anuntat autoritatile locale, potrivit news.ro.In statul New South Wales, au ramas 75 de focare de incendii active din 100 cate…

- In Australia este iadul pe pamant, dupa ce incendii uriașe au devastat țara de la antipozi și au provocat moartea a cel puțin 25 de persoane.In acest dezastru natural de proporții apocaliptice, fotbaliștii continua sa intre pe teren și sa joace, in prima liga din Australia fiind programate meciuri aproape…

- Cornel Galeș a murit intr-un accident de mașina in Spania, insa contextul in care s-a petrecut accidentul și data morții nu sunt inca pe deplin elucidate, cel puțin nu in presa din Romania. Exista suspiciuni legate de modul in care s-a petrecut accidentul rutier din Spania in care Cornel Galeș a fost…

- ”Despartirea de tine, draga mea sotie este extrem de dureroasa”. Așa incepe mesajul de adio pe care soțul Laurei Lemnaru, tanara de 26 de ani care a murit duminica intoxicata cu monoxid de carbon, l-a postat pe o rețea de socializare. Fiica ei de 7 ani este internata in spital. Inmormantarea va avea…

- ”Despartirea de tine, draga mea sotie, este extrem de dureroasa”. Asa incepe mesajul de adio pe care sotul Laurei Lemnaru, tanara de 26 de ani care a murit duminica, 17 noiembrie, intoxicata cu monoxid de carbon, l-a postat pe Facebook.