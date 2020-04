În atenția românilor din Portugalia La data de 14.04.2020 a fost publicata Rezoluția Consiliului de Miniștri nr. 22/2020 care prelungește, intre 15 aprilie 2020, ora 00:00 și 14 mai 2020, ora 00.00, reintroducerea, in mod excepțional și temporar, a controlului persoanelor la frontiera dintre Portugalia și Spania, in contextul pandemiei COVID-19.In principal, Rezoluția prevede urmatoarele aspecte legate de traficul aerian, feroviar, rutier și fluvial:➡ Art. 4a) Sunt suspendate toate zborurile, ale tuturor companiilor aeriene, comerciale sau private, din sau catre Spania, care sosesc sau pleaca din/spre aeroporturile sau aerodromurile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul hispano-peruan Mario Vargas Llosa, 84 de ani, laureat al premiului Nobel pentru Literatura, este presedintele Fundatiei Internationale pentru Libertate (FIL).El a atras atentia duminica asupra celor care nu cred in libertati publice si vor sa profite de pandemia de COVID-19 pentru a spori…

- "Trebuie sa lucram la un instrument de debitare comun emis de o institutie europeana pentru a ridica fonduri pe piata, in favoarea tuturor statelor membre, pentru a face fata pagubelor cauzate de coronavirus", au subliniat liderii intr-o scrisoare adresata miercuri presedintelui Consiliului European,…

- Portugalia isi va inchide granita cu Spania pentru turisti pentru cel putin o luna pentru a stopa epidemia de coronavirus, a anuntat duminica premierul portughez, Antonio Costa, conform AFP preluat de agerpres. Marfurile si persoanele care calatoresc in scop profesional vor avea voie sa treaca granita,…

- Prezenta luni, 24 februarie, in Ramnicu Valcea, pentru a documenta facilitatile locale de depozitare si prelucrare a deseurilor, artistul fotograf Laura Van Severen a fost placut impresionata de felul in care arata Depozitul de deseuri de la Feteni, statia de compost sau fosta groapa de gunoi – acum…

- Decizie istorica pentru doua societați europene profund religioase. Portugalia și Spania ar putea legaliza eutanasia Parlamentul portughez examineaza joi mai multe proiecte de lege in favoarea dezincriminarii eutanasiei, respinsa in urma cu doi ani, dar care in prezent are sanse mari de a fi adoptata,…

- Vineri, 14 februarie 2020, un grup de 35 de elevi și 9 profesori din Portugalia, Spania, Italia, Lituania, Polonia, dar și din Romania, implicați intr-un proiect Erasmus la Colegiul Energetic din Ramnicu Valcea, au fost primiți de catre viceprimarul Eusebiu Vețeleanu in sala de ședințe a Consiliului…

- Luiza Radulescu Pintilie Visat candva drept capitala de judet ori port la mare, ramas in istorie pentru minutul in care, pe la 1900, trenul Bucuresti-Berlin a oprit in gara sa, „scena” a comediei care i-a adus, langa felinarul de pe una dintre ulitele sale , pe nimeni altii decat legendarii indragostiti…