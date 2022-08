Controversatul președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, este ignorat de catre Agenția Naționala de Integritate (ANI) deși trebuia de mult timp sa fie scanat și tras pe linie moarta. In ultima declarație de avere postata pe site-ul ANPC, președintele Horia-Miron Constantinescu a menționat ca in 2021 a contractat un credit, scadent in 2026, in valoare de 742.275 de lei, adica circa 150.000 de euro. Dar surpriza! Cel care l-a creditat pe șeful ANPC este chiar Constantinescu-Horia Miron (vezi documentul in facsimil). Practic, președintele ANPC,…