- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep a fost invinsa, cu scorul de 55-76, de FCC Baschet UAV Arad, intr-o partida disputata in Sala Victoria din Arad, contand pentru etapa a 21-a a Ligii Naționale. Gazdele au tranșat in favoarea lor soarta partidei pana la pauza principala, adjudecandu-si…

- O echipa de arheologi franco-norvegieni condusa de un roman, Victor Ghica, a descoperit in Egipt cel mai vechi sit monahal atestat arheologic. Se gasește la 370 de kilometri sud-vest de Cairo și dateaza din secolul al IV-lea. Descoperirea facuta la Tall Ganub Qaṣr al-‘Aguz, in oaza al-Bahariya,…

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep s-a impus fara drept de apel, scor 115-40, in partida cu CSU Rookies Oradea, disputata in sala LPS Satu Mare, contand pentru etapa a 18-a a Ligii Nationale. Formatia antrenata de Miroslav Popov a dominat toate cele patru sferturi (24-11, 29-8, 31-9,…

- Artistul susține ca boala s-a manifestat ca o raceala puternica in ianuarie 2020, cand a venit in tara din Spania. Trei cadre medicale vaccinate cu AstraZeneca, internate in spital cu cheaguri de sange Nicu Covaci a ajuns in prima faza in Bucuresti si pentru ca se simtea rau s-a dus la Institutul…

- Dupa CSTBv CSU Olimpia Brasov, echipa constanteana intalneste CS Municipal Targoviste. Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep Constanta disputa astazi un nou meci in Liga Nationala. Formatia de pe litoral participa la turneul de la Constanta, gazduit de Sala Sporturilor, iar partida de…

- Rizespor (formație cu care Marius Șumudica a semnat un contract pe un an și jumatate) a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat pe terenul celor de la Istanbul Bașakșehir.Meciul a facut parte din etapa cu numarul 21 din Super Lig. Samu a deschis scorul pentru Rizespor din penalti ('49),…

- Antrenorul Marius Sumudica a declarat, duminica, dupa ce i-a fost reziliat contractul cu Gaziantep, ca se simte usurat dupa plecarea de la clubul turc."Am reziliat contractul de comun acord. Sunt niste lucruri pe care nu pot sa le vorbesc acum, pâna nu închei tot ceea ce am de încheiat…