- Accident in Baia Mare aseara. Polițiștii din oraș au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Decebal, la intersecție cu strada Cuza Voda din municipiu. Cercetarile facute de oamenii legii au stabilit ca un autoturism condus de o femeie de 31 de ani din Baia Mare, a intrat in coliziune…

- Tragedie aseara in apropiere de Sighet. Un sighetean de 57 de ani și-a pierdut viața dupa ce roțile unui autoturism au trecut peste el. La evenimentul rutier petrecut pe DN18, in localitatea Tisa, au ajuns polițiștii din Sighetu Marmației. „In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari…

- Polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați, in data de 30 noiembrie, despre faptul ca pe D.N. 18 a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Ajunși la fața locului s-a constatat faptul ca un moiseian de 49 de ani, aflat la volanul unui autoturism, avand direcția de…

- Toți șoferii știu ca este periculos sa circuli pe strazile din Sighetu Marmației. A aflat asta acum și o sigheteanca de 47 de ani, care a lovit un mopedist. S-a intamplat ieri, 25 noiembrie, la ora 12.00, cand polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați sa intervina la un accident rutier produs…

- Consumul de bauturi alcoolice in locurile publice din Baia Mare este o practica des intalnita. Dovada stau și amenzile care sunt aplicate de polițiștii locali, respectiv reclamațiile mai multor locatari din blocurile din Baia Mare care vad cum seara, la locurile de joaca pentru copii, se aduna persoane…

- Azi, 28 octombrie, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați de catre o sigheteanca de 48 de ani despre faptul ca, din data de 22 octombrie a.c. nu mai poate lua legatura cu fiul ei, NEGREA ANGEL, in varsta de 27 de ani. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, din ultima…

- Ziua in amiaza mare accident rutier mortal petrecut pe D.N.19 intre localitațile Sarasau și Campulung la Tisa. Cercetarile facute de oamenii legii la fața locului au stabilit ca un barbat de 69 ani din Sighetu Marmației, in timp ce conducea un autoturism dinspre Sighetul Marmației inspre Sapanța, a…

- Pe surse! In derulare in acest moment. Un camion de la o firma de transport din județul Maramureș a fost prins in vama Petea cu țigari de contrabanda. Remorca camionului era incarcata, spun sursele noastre, cu canapele din Sighet, iar intre ele era plin de baxuri de țigari. ACTUALIZARE `Azi, in jurul…