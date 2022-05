In 42 de localitati din judetul Constanta, incidenta raspandirii cazurilor de Covid 19 este 0 Incidenta raspandirii virusului SARS CoV 2 in municipiul Constanta este de 0,55 marti 16 mai 2022.Astfel, conform datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta, datele actualizate arata astazi, 16 mai 2022 o incidenta de 0,55 in municipiu, la fel ca la ultima raportare, din data de 11 mai 2022. In municipiul Constanta sunt 169 cazuri confirmate in ultimele 14 zile. INCIDENTA in data de 16.05.2022 LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

