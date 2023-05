În 2023, Poliția Română cumpără WC-uri din lemn, model ”în fundul curții” Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani a inceput o procedura in SICAP (Sistemul Informativ Colaborativ pentru mediu performant de desfașurare a Achizițiilor Publice prin care achiziționeaza prin care intenționeaza sa cumpere 6 WC-uri din lemn pentru dotarea secțiilor de poliție rurala din județ, scrie Botoșaneanul.ro. Poliția Botoșani cere oferte de la firme de profil pentru un contract privind „achiziția de lucrari de confecționare și inlocuire unitați WC din lemn de rașinoase, in diverse locații de pe raza județului Botoșani”. In caietul de sarcini se indica faptul ca in cadrul achiziției… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune mai puțin obișnuita a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, care in aceste zile are in derulare o procedura in SICAP (Sistemul Informativ Colaborativ pentru mediu performant de desfașurare a Achizițiilor Publice).

- Inspectoratul de Poliție Județean a primit doua BMW-uri in valoare de 32.000 de euro. Acestea au ajuns inca de luna trecuta la Serviciul Rutier și la Compartimentul Rutier Beclean. Serviciul Rutier și la Compartimentul Rutier Beclean au primit in a doua parte a lunii trecute doua BMW-uri noi-nouțe.…

- Un barbat din Botosani a fost retinut de politistii constanteni dupa ce a vrut sa cumpere ilegal o arma, din cercetari reiesind ca suspectul ar fi intentionat, impreuna cu cumnata sa, sa isi omoare fratele, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, informeza TVR. Botosaneanul…

- Un barbat din Botosani a fost retinut de politistii constanteni dupa ce a vrut sa cumpere ilegal o arma, din cercetari reiesind ca suspectul ar fi intentionat, impreuna cu cumnata sa, sa isi omoare fratele, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, informeza TVR. Botosaneanul…