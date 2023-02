Exodul romanilor in strainatate este, in continuare, in creștere de la un an la altul, aceasta evoluție fiind demonstrata de dublarea numarului romanilor care iși stabilesc domiciliul in strainatate. Serviciul de Pașapoarte din cadrul Prefecturii Galați și-a prezentat miercuri bilanțul activitații din anul 2022, cu prilejul ședinței de bilant a Directiei Generale de Pasapoarte din cadrul Ministerului de Interne, care s-a desfasurat in sistem de videoconferinta. La toate capitolele sunt inregistrate valori duble ale statisticilor din 2022, in raport cu cele din 2021. Daca dublarea numarului de…