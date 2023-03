În 2022, aproximativ 40.000 de persoane au pierit în Somalia din cauza secetei şi a instabilităţii politice Un nou studiu releva ca este probabil ca peste 40.000 de oameni sa fi murit in Somalia, in 2022, in conditiile in care tara trece prin cea mai grava seceta din ultimii ani, coroborata cu instabilitate politica, anunța Rador. Raportul intocmit de ONU si de Ministerul somalez al Sanatatii avertizeaza ca aceasta criza continua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

