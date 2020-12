În 2021 se întorc festivalurile muzicale în România! Electric Castle au anunțat capetele de afiș iar ARTmania tot lineup-ul Și mult așteptatul concert Celine Dion de pe Arena Naționala, a fost reprogramat pentru 25 iulie. James Arthur va canta pe 17 august și Hollywood Vampires (Alice Cooper, Johnny Depp si Joe Perry de la Aerosmith) pe 31 august 2021, Romexpo. Organizatorii de evenimente concertistice sunt optimiști și spera ca, pana la vara vorm avea 60-70% din populație imunizata. Increzatori in noul an, organizatorii ARTmania, sunt primii care, cu mult curaj, anunța desfașurarea festivalului consacrat pe 2021, implicit intreaga lista a artiștilor invitați. Aceștia cauta metode de a lega biletul de intrare la un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

