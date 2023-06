Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei este prezenta in topurile preliminariilor Euro 2024, dupa primele doua meciuri cu Andorra și Belarus. Burca, Moruțan și Alibec sunt printre remarcați. Urmeaza primele batalii adevarate, cu Kosovo și cu Elveția, ambele in deplasare. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de…

- Romania va disputa vineri cea de-a treia partida din grupa preliminariilor Euro 2024 cu Kosovo, pe arena „Fadil Vokkri” din Prishtina, iar arbitru de centru a fost delegat olandezul Danny Makkelie.​

- Aflat in cantonamentul primei reprezentative, Florinel Coman (25 de ani) se gandește in continuare la titlul ratat cu FCSB. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1;Elveția - Romania se joaca pe 19 iunie, de la 21:45, liveTEXT…

- Naționala Romaniei va fi insoțita de circa 70 de suporteri la meciul cu reprezentativa din Kosovo, programat la Priștina, vineri, 16 iunie, in preliminariile Euro 2024. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1 Elveția -…

- Helmut Duckadam (64 de ani), fostul mare portar al Stelei, s-a pronunțat pe marginea unui subiect „fierbinte” de la naționala: numele goalkeeper-ului care va apara poarta „tricolorilor” in meciurile cu Kosovo și Elveția. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT…

- Banel Nicolița, 38 de ani, a marturisit ca-și dorește ca Dinamo sa promoveze dupa duelul din aceasta seara de la Mioveni pentru a revedea Derby-urile de Romania, inclusiv pe noua arena din Ghencea FC Argeș - Dinamo, manșa secunda a barajului de promovare/menținere in Superliga, are loc azi, de la ora…

- Cu ocazia desfașurarii Congresului General FIFPro (Divizia Europa), in cadrul evenimentului „Gala Mihai Neșu”, joi, 4 mai, de la ora 18:00, pe stadionul din Complexul Sportiv Național ”Arcul de Triumf”, va avea loc meciul caritabil dintre Romania AFAN All

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a fost suparat pe arbitraj, dar si pe fundasii sai dupa meciul de duminica, incheiat la egalitate, 2-2 cu Rapid, relateaza News.ro.„E gol, clar! Eu am vrut VAR-ul in Romania, degeaba l-am vrut! N-am inteles unde-i ofsaidul, cine e in ofsaid... pe toate liniile…