Imunostimulator: smoothie cu afine și lapte de migdale Aroma racoritoare a ghimbirului te intampina atunci cand bei acest delicios smoothie. Afinele și ghimbirul ajuta la intarirea sistemului imunitar deci daca il bei in mod regulat nu te vei imbolnavi prea des. Ingrediente (o porție – 470 kcal.): 1/2 banana (decojita) 2 linguri unt de migdale 1 curmala (fara sambure) 100 gr. afine crude / congelate 1 lingurița ghimbir macinat 1 varf de cuțit de sare 150 ml. lapte de migdale Mod de preparare: Se adauga toate ingredientele in blender și se amesteca, ușor, pana se omogenizeaza. Dupa preferința, se poate adauga mai mult lapte de migdale. Citeste articolul mai departe pe fitness-nutritie.ro…

Sursa articol si foto: fitness-nutritie.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele 5 elemente de baza: carne, peste, oua, iaurt, fructeDurata: 6 zileKilograme pierdute: 3Se interzice: persoanelor cu diabet si / sau probleme urinareStructura dietei:ZIUA DE VERDETURI: Oricare din urmatoarele legume / verdeturi, fierte in abur, apoi consumate ca atare sau sub forma de salata: rosii,…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a anuntat miercuri ca 600 de persoane vor fi reangajate in sectorul minier pentru extractia de carbune, ceea ce va duce la o crestere cu 300 de MW a resurselor energetice pe care le are Romania.

- In perioada 23-28 februarie 2022, poți cumpara cele mai frumoase cadouri pentru doamne și domnișoare. Bucura-te chiar acum de super reducerile de pe elefant.ro și daruiește fericire celor dragi. 1 martie se apropie cu pași repezi. Te-ai saturat de marțișoarele clasice, dar nu știi ce sa cumperi? Descopera…

- Luvamu doa oaoe de totu prospete, lapadamu albusul si sbatemu galbinusiele in pucintica apa caldutia cepida ; in urma punemu in lontru o bucata buna de zacharu, versamu deacute;supra doa pahare mari de apa calda, mestecamu tote aceste la olalta. Beuturrsquo;a aceacute;sta eacute; cea mai buna pentru…

- Spotify va adauga eticheta „conținut explicit” oricarui episod de podcast care include discuții despre COVID-19, a declarat directorul executiv Daniel Ek, dupa ce a fost criticat de legendele rock pentru ca a dat glas dezinformarii despre vaccinurile COVID-19. CEO-ul Daniel Ek a declarat duminica ca,…

- Este posibil acest lucru, daca vei opta dimineața pentru lapte. Mai mult, lactatele consumate la micul dejun sunt mult mai eficiente decat consumate in oricare alt moment al zilei.In urma unui studiu, s-a ajuns la concluzia ca o cantitate moderata de proteina animala, precum un pahar cu lapte, alaturi…

- 10 rețete de smoothie cu care sa inlocuiești micul dejun. Vrei sa optezi pentru o dieta care sa fie bogata in smoothie-uri? Iata zece rețete din care poți sa te inspiri. Smoothie-urile nu numai ca sunt sanatoase, dar au grija și de silueta ta. Ai nevoie doar de un blender și de cateva fructe pentru…

- Tradiții de Craciun in lume: In ce țara primește Moș Craciun bere și whiskey in loc de lapte. Numele moșului in mai multe limbi Craciun – un cuvant care aduce familia mai aproape, in orice țara din lume. Fie ca vorbim de Europa sau alte continente, Craciunul este sarbatorit. Fie ca il cheama Moș Craciun,…