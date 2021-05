Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca in Romania imunitatea de grup este intre 30% si 45%, in functie atat de rata de vaccinare, cat si de numarul celor trecuti prin infectia cu Sars-Cov-2, iar acest lucru explica si evolutia favorabila din punct de vedere…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca este puțin probabil sa ajungem la 5 milioane de persoane vaccinate la sfarșitul lui mai, dar ca acest lucru se va intampla la inceputul lunii iunie. El estimeaza ca rata de imunitate ajunge la nivel național la 35-40%. „Este una dintre…

- Relaxarile intrate in vigoare incepand de sambata demonstreaza eficienta masurilor luate de autoritati pana in prezent, situatia intrand intr-o perioada de control din punct de vedere epidemiologic, a afirmat coordonatorul Campaniei Nationale de Vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, informeaza Agerpres…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, participa, sambata, la maratonul de imunizare care a debutat in urma cu o saptamana la Castelul Bran si care are loc si in acest week-end si la sfarsitul viitoarelor doua saptamani.

- OFICIAL| Valeriu Gheorghița anunța cand va atinge Romania IMUNITATEA de masa. Cand ar putea reveni viața la normal Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghița, a declarat luni ca in partea a doua a lunii aprilie vor fi vaccinate 100.000 de persoane in fiecare zi.…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid din Romania, Valeriu Gheorghița, a anunțat marți ca peste 7.000 de persoane au facut infecție dupa administrarea primei doze de vaccin, in timp ce peste 1.000 au facut Covid dupa ce au primit ambele doze. „De la inceputul vaccinarii și pana in prezent…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat ca în România procentul de 50% al populatiei vaccinate ar trebui sa fie obtinut în perioada iunie - iulie a acestui an. În…