- Ministerul Finanțelor a pregatit proiectul pentru aprobarea Contractului de finanțare în valoare de 305 milioane de euro, semnat între România și Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru construcția Spitalului Regional de Urgența Cluj. Conform MF, împrumutul reprezinta aproximativ…

- Europarlamentarul Corina Cretu a declarat, sambata, pentru AGERPRES, ca acum, cand se negociaza programele operationale, o prioritate a Guvernului ar trebui sa fie stabilirea exacta a beneficiarului celor trei spitale regionale din tara, din Cluj-Napoca, Iasi si Craiova, si sa se treaca urgent la construirea…