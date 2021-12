Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun de la Neamt isi deschide portile vineri, 17 decembrie 2021. Florentina Moise, reprezentantul organizatorilor ne-a oferit detalii despre cum se vor desfasura sarbatorile in acest an: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/16-dec-NT-craciun.mp3 Targul se deschide…

- Targul de Craciun isi deschide astazi, de Sfantul Nicolae, portile la Focsani. Targuri, balciuri si iarmaroace in Tara Vrancei. Ghidul turistic Florin Daniel Sima ne-a povestit despre frumusetile Vrancei, in anotimpul rece, la matinalul de la Radio Romania Iasi: FOTO Facebook Ghid Turistic Vrancea

- Concurs pentru copii „Magia Iernii”, in desfasurare, la initiativa Asociatiei „Impreuna pentru Miroslava” din judetul Iasi. Lucian Grigorescu, presedintele asociatiei ne-a oferit mai multe detalii despre concurs si voluntariat in matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/24-nov-8-si-45.mp3…

- Campania „Eu Cred in Tine, Mos Craciun! Tu crezi in mine?”, initiativa Fundatiei World Vision Romania, campanie umanitara pentru copiii din satele de la noi, in desfasurare. Eliza Drob, specialist relatii publice World Vision Romania ne-a oferit mai multe detalii despre campanie: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/temaaa.mp3…

- Donatlon de jucarii, in perioada 5 – 30 octombrie 2021, Asociatia „Flori de Portocal” Iasi. Se strang jucarii si carti pentru doua grupe de gradinita din mediul rural. Nina Sotrea, coordonator campanie a stat de vorba cu noi in matinal: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/10/8-si-20.mp3…

- De interes general: Importanta educatiei timpurii in gradinitele de stat sau private. Evelina Necula, antreprenor educational, in matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/10/8-oct-evelina-gradinita-2-0.mp3 Detalii despre proiectul Gradinita 2.0

- In perioada 17-18 septembrie 2021, la Bacau, are loc Festivalul „Stea printre Stele”, iar colegul nostru, George Vanvu ne-a oferit, in matinal, detalii spre acest eveniment: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/7-50-vanvu.mp3 Detalii si Video Live AICI

- Iasi: Asociatia „Ajungem Mari” cauta voluntari pentru programele educationale. Emilia Mocan, coordonator programe, ne-a dezvaluit ce inseamna sa fii voluntar: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/8-si-45-aungem-mari.mp3 Cautam super voluntari pentru copiii și tinerii din centrele…