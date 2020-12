IMPRESIONANT! O femeie a salvat mii de vieți fără să știe Putini oameni din istoria medicine pot spune ca au salvat mai multe vieti decat Harietta Lacks. O tanara de culoare poate spune ca a adus printre cele mai mari contributii medicinei modern fara ca macar sa stie. Basescu a plans in DIRECT! Cine l-a facut sa se emoționeze Harietta Lacks a fost diagnosticata cu cancer de col uterin in 1951, la doar 31 de ani, la scurt timp dupa ce a dat nastere celui de al cincilea copil. In acele timpuri, multe spitale din Statele Unite ale Americii separau pacientii de culoare de cei albi, astfel ca existau putine optiuni pentru ea, in privinta tratamentului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

