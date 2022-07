Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 3.718 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 389 mai putine fata de ziua anterioara, fiind efectuate peste 15.200 de teste, a informat, sambata, Ministerul Sanatatii. Conform MS, 670 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la…

- Incepand cu luna iulie, cadrele didactice care lucreaza la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi si la alte institutii de invatamant superior de profil din tara vor putea fi platiti integral, atat ca medici, cat si ca profesori. Conform unei legi care aproba Ordonanta de…

- ”Recensamantul nu este o activitate benevola din partea cetatenilor” Foto: Arhiva "Apel matinal" - Invitat: Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Emisiunea: "Matinal" - Rubrica: "Apel matinal"…

- Ministrul Sanatații spune insa ca nu exista motive de panica. Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 13 – 19 iunie, 55,3% din cazurile de COVID au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Brasov si Sibiu. In intervalul 13 – 19 iunie 2022 au fost inregistrate 2.609…

- Ministrul Sanatații spune insa ca nu exista motive de panica. Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 13 – 19 iunie, 55,3% din cazurile de COVID au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Brasov si Sibiu. In intervalul 13 – 19 iunie 2022 au fost inregistrate 2.609…

- Taxele și impozitele locale din București cresc cu 5,1% din 2023, fiind indexate cu rata inflației, potrivit unei hotarari adoptate de Consiliul General. Insa estimarile BNR arata ca inflatia poate ajunge chiar si la 15%, ceea ce inseamna ca taxele ar put

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat vineri, la Breaza, referitor la cresterea veniturilor militarilor, ca un proiect de ordonanta in acest sens este deja in lucru si actul normativ va putea fi aplicat fara a fi solicitati bani in plus pentru minister, informeaza AGERPRES . Vasile…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat vineri, la Breaza, referitor la cresterea veniturilor militarilor, ca un proiect de ordonanta in acest sens este deja in lucru si actul normativ va putea fi aplicat fara a fi solicitati bani in plus pentru minister. Vasile Dincu a sustinut ca ar…