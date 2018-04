Stiri pe aceeasi tema

- Ce s-a intamplat azi, 5 aprilie. Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 5 aprilie, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. Printre altele, astazi e Ziua Automobilistului. Evenimente petrecute pe 5 aprilie, de-a lungul timpului 1772: Exploratorul olandez…

- In cadrul celei de-a 34-a sesiune a Congresului Autoritaților Locale și Regionale a Consiliului Europei privind situația aleșilor locali in Republica Moldova, care a avut loc la Strasbourg, primarul de Cimișlia, Gheorghe Raileanu a transmis oficialilor europeni ca unica soluție a republicii este Reintregirea…

- Romania este invitata de onoare, la editia de anul acesta, a Targului International de Carte de la Leipzig, Germania, care incepe pe 15 martie. Ministerul Culturii va organiza peste 60 de evenimente, in prezenta unor autori romani de renume, printre care: Mircea Cartarescu, Nora Iuga sau Andrei Plesu.…

- Scriitorul Mircea Cartarescu a castigat premiul „Thomas Mann” pentru Literatura pe 2018, unul dintre cele mai prestigioase premii literare germane.Acordat de Academia Bavareza de Arte Frumoase si de orasul Lubeck, premiul va fi decernat scriitorului roman in cadrul unei ceremonii organizate…

- Marius Copil, in varsta de 27 de ani, locul 93 mondial, a pierdut, duminica, la Sofia, prima finala a unui turneu ATP din cariera sa, in fata bosniacului Mirza Basici, locul 129 ATP. Copil a ratat sansa de a deveni in Bulgaria primul roman castigator al unei competitii ATP la simplu dupa aproape zece…

- In 1988, Sergiu Nicolaescu da drumul la filmarile pentru ”Mircea”, o pelicula istorica pentru a aniversa trecerea la cele veșnice a marelui domnitor roman Mircea cel Batran. In 1989, cand e programata premiera, Nicolae Ceaușescu ia foc. ”Daca asta avea 63 de ani, eu, la 71, ce sunt, moș? Eroii nu au…

- Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, continua seria premierelor majore din punct de vedere portofoliu propriu si patrunde pe segmentul produselor de machiaj, prin lansarea gamei Gerovital Beauty. Astfel, lansarea acestei game complete de produse pentru fiecare etapa de machiaj marcheaza…

- Potrivit directorului teatrului, Tompa Gábor, piesa este montata cu un buget ''de aproape zero lei'', chiar si regizorul nefiind retribuit pentru munca sa. "Se cheama mai degraba 'no buget' decât 'low buget', ceea ce cred si sper ca nu…