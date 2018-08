Importăm mai mult vin decât exportăm Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Petre Daea, a semnat Ordinul nr. 1.205/2018 pentru aprobarea nominalizarii arealelor viticole și incadrarii localitaților pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole. Precedenta dispoziție din 2003 s-a abrogat. Intre cele doua acte normative, emise la interval de 15 ani, nu exista diferențe semnificative; singura deosebire este reprezentata de incadrarea unor localitați in centrele viticole, in funcție de evoluția suprafețelor cultivate cu vița-de-vie. MADR pastreaza clasificarea in cele opt regiuni viticole deja consacrate: Regiunea Viticola… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

