”Imperiul Leilor” revine la Pro TV, însă fără Sebastian Dobrincu. Surpriză, un fost mare fotbalist se alătură investitorilor ”Imperiul Leilor” revine la Pro TV, insa fara Sebastian Dobrincu. Tanarul milionar la 24 de ani ce a gasit succesul in adolescența, in Sillicon Valley, nu s-a prea dovedit un investitor interesat de afacerile concurenților. Producția de televiziune, platforma adresata celor ce au un business ori o idee cu potențial și doresc sa-și vada visul implinit, propune mai mulți ”lei”, 8 la numar in acest sezon patru. Filmarile incep cu noi investitori pe scaunele ”leilor”, este vorba de vechile cunoștințe Dragoș Petrescu (fondatorul unui cunoscut lanț de restaurante), Daș Șucu (proprietarul celui mai important… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

