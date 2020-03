Stiri pe aceeasi tema

- Primul caz de coronavirus din Romania a fost diagnosticat in 26 februarie. O luna mai tarziu, in Romania sunt 906 cazuri de imbolnavire si 17 decese, iar 86 de oameni au fost vindecati. Dintre cei decedati, 11 sunt barbati si 6 sunt femei, iar 9 dintre ei sunt persoane de peste 70 de ani. Majoritatea…

- Un baiețel in varsta de cinci ani din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și-a intrebat mama daca il va ucide coronavirusul, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Femeia a publicat un mesaj disperat.

- Wuhan, oras cu 11 milioane de locuitori, acum s-a transformat intr-un oraș-fantoma. Toti oamenii au fost izolati in locuinte in ultimele doua luni. Coronavirusul care provoaca COVID-19 a aparut in jurul lunii noiembrie in Wuhan, oras in care a provocat zeci de mii de imbolnaviri. In China, COVID-19…

- Coronavirusul face ravagii in doua țari din Europa, in care bilanțul crește cu rapiditate. Italia a inregistrat un nou record și a ajuns la peste 24.000 de cazuri de imbolnavire cu Covid-19. Spania este a doua cea mai afectata tara europeana.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a numit drept 'virusul Wuhan' noul coronavirus aflat la originea unei epidemii ce ingrijoreaza autoritatile din lumea intreaga, cu riscul de a provoca indignarea Chinei, noteaza France Presse. Secretarul de stat american a evocat pentru prima…

- Vezi raspunsurile la toate intrebarile pe care le poti avea in legatura cu virusul Coronavirus: Ce este coronavirusul? Coronavirusurile fac parte dintr-o familie numeroasa de virusi, gasiti atat la animale cat si la oameni. Acest virus infecteaza omul, cauzand diverse boli, de la raceala comuna la boli…

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 in Italia a crescut la sapte, dupa ce autoritatile au anuntat luni ca numarul celor infectati a ajuns la 219 potrivit news.ro.A sasea victima este o femeie in varsta de 84 de ani din Brescia, care era bolnava de cancer, iar a saptea, un barbat in varsta…

- Noua epidemie de coronavirus a facut alte patru victime Iran, ducand bilantul deceselor provocate de Covid-19 la 12, a informat luni agentia de presa semi-oficiala Isna, citata de AFP, potrivit Agerpres."Ministrul Sanatatii a anuntat 12 decese si 47 de cazuri de infectare in tara", a scris…