- Nascut astazi, 4 Octombrie județul Olt , Marele artist pictor caricaturist Roman de arta cultura , isi sarbatoreste ziua de nastere azi 4 Octombrie . A absolvit Colegiul Național „Frații Branzești” din Craiova , iar apoi Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” si Facultatea de Drept a Universitații…

- Lio Raducanu, 9 ani, fiul fostului mare fotbalist Marcel Raducanu (66 de ani), face senzație la juniori, in Germania. Legitimat la Eintracht Dortmund, una dintre pepinierele clubului Borussia Dortmund, pentru care a evoluat bunicul sau, Lio Raducanu iese in evidența prin stilul sau de joc. Tehnic,…

- Un barbat de 43 ani, din municipiul Roman, jud. Neamț, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17 Poiana Stampei, din direcția Bistrița catre Vatra Dornei, a intrat in coliziune cu o autoutilitara și alte doua autoturisme. In urma accidentului a rezultat ranirea ușoara a conducatorului unuia dintre autoturismele…

- La 31 august in anul 12 d.Hr., s-a nascut la Antium, langa orașul modern Anzio, pe coasta mediteraneeana a Italiei, prototipul istoric al monstrului de o cruzime despotica, cel care avea sa fie al treilea imparat roman, Gaius Caesar Germanicus, cunoscut mai mult sub numele de Caligula. Caligula era…

- Nepotul preferat al lui Gigi Becali s-a casatorit cu aleasa inimii sale, lasand in urma multe doamne și domnișoare care inca sperau sa-l cucereasa. Insa, noroc a avut doar Iulia Florescu, o tanara blonda, ce nu facea pana de curand partea din lumea mondena.

- Dani Oțil a implinit 41 de ani marți, pe data de 24 august. Soția lui, Gabriela Prisacariu (29 ani), i-a facut o urare speciala pe rețelele sociale, inca de la primele ore ale dimineții. „La mulți ani soțului meu frumos”, a scris Gabriela Prisacariu, care in curand il va face tatic, pentru prima data,…

- Tragedie mare intr-o familie de suceveni care se intorcea acasa de la munca din Marea Britanie. Mașina in care se aflau, un Mercedes cu numar de Anglia, rula duminica dimineața pe DN2 Bacau-Adjud cand la iesire din localitatea Racaciuni, judetul Bacau a fost izbita in plin de un microbuz cu 15 persoane…

- Bat clopote de nunta in showbiz! Omul de afaceri Silviu Prigoana (57 de ani) se pregatește de nunta cu aleasa inimii lui, Mihaela Botezatu. Cei doi s-au cunoscut intr-o vacanța pe meleaguri straine și de atunci sunt de nedesparțit. Omul de afaceri este hotarat sa se casatoreasca religios, dupa ce va…