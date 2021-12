Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala, UNESCO si UNICEF avertizeaza ca generatia tinerilor care urmeaza in prezent diverse forme de invatamant risca sa piarda aproape 17.000 de miliarde de dolari din venituri din cauza inchiderii scolilor ca urmare a pandemiei, mai mult decat se estima initial, transmite marti AFP. Aceasta…

- Fermierii romani se confrunta cu o criza acuta de tractoriști. Potrivit Digi 24, deși tractoarele sunt tot mai performante, tinerii nu sunt atrași de domeniu, iar cei cu vechime incep sa se retraga.Potrivit sursei citate, fermierii au solicitat liceelor din mediul rural sa inființeze secții…

- Mulți dintre romani inca sunt de parere ca pentru a nu-și risca agoniseala de-o viața cel mai bine este sa-și țina banii la saltea. Pe langa faptul ca stand la saltea nu produc nimic și se devalorizeaza, alte motive ar fi cele ce țin de riscurile de zi cu zi.Ziare.com iti explica in cadrul…

- In momentul in care ai contractat un tip de credit ipotecar, pentru construcții sau pentru nevoi personale, pe langa contractul de credit, vei primi o anexa care se numește „grafic de rambursare” sau „scadențar”. Acesta se bazeaza pe termenii contractului de credit și nu genereaza drepturi și obligații.Ziare.com…

- Criza sanitara, provocata de pandemia de coronavirus, poluarea și aglomerația urbana i-a determinat pe mulți romani sa-și prioritizeze nevoile legate de spațiul in care traiesc, dorind sa renunțe la apartamentul de la bloc și sa se mute intr-un spatiu mult mai generos, care sa aiba și o zona in aer…

- Casa Alba a anuntat luni ca acordul care a permis eliberarea directorului financiar al Huawei, Meng Wanzhou, saptamana trecuta, nu reprezinta o atenuare a ingrijorarilor legate de comportamentul Chinei, transmite Reuters.”Impactul este un zero absolut. Nimeni nu ar trebui sa il interpreteze…

- Ministerul Sanatații a alocat peste 91 milioane de lei pentru plata drepturilor salariale ale personalului medical implicat in procesul de vaccinare.Ministerul Sanatații a transmis astazi deschiderile de credite bugetare in suma de 91 480 000 lei pentru a incepe demersurile in vederea achitarii…