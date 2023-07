Stiri pe aceeasi tema

- Pentru crescatorii de animale care doresc sa acceseze credite bancare, APIA elibereaza, incepand de ieri, adeverințe in acest sens. Fermierii eligibili pot contracta imprumuturi, in contul sumei ce li se cuvine pe masura "Bunastare animala", iar creditul bancar accesat este echivalent sumei pe care…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat, in ședința de marți, 20 iunie 2023, o noua decizie de politica monetara. Aceasta stabilește ca rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt este la nivelul de 6,00 la suta anual, fiind in scadere…

- Dupa ce bancile au inceput sa scada dobanzile fixe, romanii au posibilitatea de a-și reduce ratele la creditele ipotecare. In acest caz, refinanțarea poate sa scada perioada de creditare cu aproximativ opt ani.

- Creșterea dobanzilor a dat batai de cap romanilor cu imprumuturi la banca, dar, in același timp, au marit și profiturile instituțiilor financiare. Anul acesta creșterea dobanzilor a incetinit, iar, conform guvernatorului BNR, dobanda ar putea sa bata...

- Mii de persoane s-au adunat din nou sambata in mai multe orase din Israel, asa cum s-a intamplat in ultimele 18 saptamani, in semn de opozitie fata de proiectul de reforma judiciara al guvernului premierului Benjamin Netanyahu, denuntand in plus si impactul economic al actualului statu-quo, transmite…

- Situațiile neprevazute te pot afecta pe mai multe planuri in momentul in care nu ai pregatit un plan de rezerva. Pentru a evita probleme serioase, este indicat sa fii conștient de toate resursele pe care le ai la dispoziție. In cazul in care nevoia de bani este cea care genereaza stres și griji, serviciile…

- Șerban Cazan, producatorul și compozitorul cu care Smiley a pornit HaHaHa Production, semneaza ca reprezentant ROMDROPS producția muzicala a celei mai recente piese a artistei de talie mondiala RITA ORA feat. Fatboy Slim, „Praise You”, dupa ce cu o saptamana in urma, celebrii James Carter, Ofenback…

- Soprana Felicia Filip este o fana a Rapidului și ar vrea sa cante imnul echipei, pe stadionul Giulești. Invitata la podcastul ''Inimi vișinii", cunoscuta soprana a facut declarații emoționante despre atașamentul sau pentru CS Rapid și a cantat prima strofa a imnului.