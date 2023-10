Stiri pe aceeasi tema

- Carla Rebrișorean, stabilita in Franța, este o jucatoare de mare perspectiva a fotbalului junior feminin. La cei 14 ani este deja convocata la echipa naționala a Romaniei. Vezi povestea tinerei sportive! Carla Rebrișorean are 14 ani , s-a nascut in orașul Saint Maurice, (regiunea pariziana). De mica…

- Invingatoare in meciul rundei, CSM Targoviște și-a luat partea leului in echipa etapei. Trei jucatoare, plus antrenorul sunt din nou printre remarcați. Formația dambovițeana este neinvinsa și a avut un parcurs excelent in primele trei runde. CSM București, formația care a produs surpriza, și a invins…

- Echipa etapei a doua in Divizia A1, la feminin, propune fete de la patru formații. CSM Targoviște, care a reușit succesul rundei, caștigand la Lugoj, 3-2, și-a luat partea, cu trei jucatoare, plus antrenorul Branko Gajic. Campioana Volei Alba Blaj are și ea doua jucatoare in echipa rundei, iar CSM București…

- Dia Saba, 30 de ani, mijlocașul ofensiv israelian de origine araba care s-a pregatit cu Dinamo in 2015, refuzand o oferta de 35.000 de euro anual, a intrat in conflict la Maccabi Haifa din cauza razboiului. Fanii și un fost capitan al echipei au cerut sa fie dat afara: „Dia Saba nu mai poate juca la…

- La sfarșitul acestei saptamani debuteaza o noua ediție a Ligii Naționale de baschet feminin. Printre cele 8 competitoare care se vor afla la start este și CSM Targoviște. Echipa dambovițeana incepe noul sezon sub semne bune. Formația targovișteana a scapat in aceasta toamna de interdicția la transferuri,…

- CSM București și Gyor se infrunta astazi, de la ora 17:00, in runda cu numarul 3 a grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. CSM București - Gyor, live de la 17:00 Meciul se va juca in sala Polivalenta…

- In urma atacurilor Rusiei lui Vladimir Putin asupra porturilor ucrainene de la Dunare, mai multe bucați de drone au cazut pe teritoriul țarii noastre. In acest context, un fost ministru al Apararii a fost intrebat daca s-ar putea lua in calcul expulzarea ambasadorului rus la București, Valery…

- Dunarea Braila și Rapid se infrunta in a doua semifinala a Supercupei Romaniei la handbal feminin. Meciul a inceput la ora 17:30, e liveSCORE pe GSP.ro și televizat pe Pro Arena. CSM București s-a calificat deja in finala Supercupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a trecut de CSM Targu Jiu cu 34-18Finala…