Stiri pe aceeasi tema

- ANI a emis act de constatare pe numele fostului președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Valeriu Chițan. Acesta a fost stabilit cu incompatibilitate de funcție în exercitarea mandatului de demnitate publica. În iulie 2021, inspectorul de integritate a inițiat procedura de…

- Astazi, șefa statului, Maia Sandu s-a adresat cu un mesaj catre cetatenii Republicii Moldova, în contextul tensiunilor militare dintre Ucraina și Rusia. În mesajul video postat pe rețelele de socializare, Sandu a accentuat ca Moldova pledeaza pentru pace si stabilitate în regiune.…

- Cetațenii Republicii Moldova sint de parere ca in cazul unui razboi intre Federația rusa și Ucraina, țara noastra ar trebui sa pastreze neutralitatea și sa nu se implice in conflictul armat, informeaza noi.md Acestea sint datele Barometrului opiniei publice „Romania - Republica Moldova” realizat de…

- Ministerului Educației și Cercetarii prezinta situația epidemiologica in instituțiile de invațamant din Republica Moldova la data de 4 februarie. Potrivit acestora, in saptamana precedenta au fost diagnosticați cu Covid 406 elevi din gimnazii și școli.

- Compensațiile banești anuale, acordate personalului de conducere și didactic din instituțiile publice de învațamânt general, vor fi dublate în acest an. Proiectul de hotarâre a fost elaborat de catre Ministerul Educației și Cercetarii și a fost prezentat joi în…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Ministerului Educației și Cercetarii de catre conducatorii instituțiilor de invațamant din Republica Moldova in perioada 10-14 ianuarie in cadrul gradinițelor au fost inregistrate 9 cazuri noi de infectari cu noul COVID-19 in rindul copiilor și 38 de cazuri in rindul…

- Controversatul omul de afaceri Veaceslav Platon a venit cu un comentariu dupa ce Premier Energy a cerut ANRE practic dublarea tarifului la energia electrica. „Asta inca inainte ca Centrala Termoelectrica de la Cuciurgan sa majoreze prețul pentru energia electrica furnizata. Din cate se pare,…

- Irina Ringaci și Serghei Tarnovschi sunt cei mai buni sportivi ai anului in Republica Moldova. Cei doi au fost anunțați caștigatori ai premiilor Ministerului Educației și Cercetarii in cadrul unei gale organizata la Sala cu Orga din Capitala.