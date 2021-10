Primele imagini care arata ce a ramas in urma incendiului devastator din Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța sunt tulburatoare. Totul este carbonizat, iar pacienții nu au avut nicio șansa, moartea celor 9 pacienți fiind cumplita. Un al zecelea pacient din Secție a scapat cu viața in mod miraculos. La ATI-ul […] The post IMAGINILE MORȚII. Cum arata salonul mistuit de flacari in care și-au pierdut viața 9 oameni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .