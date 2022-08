Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali instalati de Rusia in Ucraina au anuntat luni ca o racheta ucraineana a lovit un depozit de combustibil de la centrala nucleara Zaporojie, facand o gaura in acoperis, a informat agentia de presa RIA Novosti, preluata de Reuters, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Moscova saluta vizita planificata misiunii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la centrala nucleara Zaporojie din sud-estul Ucrainei, care este ocupata de fortele ruse, a declarat un diplomat rus, potrivit presei de stat, citata de CNN, scrie news.ro. Fii la curent cu cele…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a anuntat luni dimineata ca se afla in drum spre centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, care a fost tinta unor atacuri in ultimele saptamani, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Rusia i-ar fi instruit pe angajatii centralei nucleare Zaporijie sa nu se prezinte vineri la lucru, au confirmat in exclusivitate serviciile secrete militare ucrainene pentru NBC News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Șeful ONU indeamna parțile sa retraga personalul și echipamentele militare de la centrala nucleara din Zaporojia, potrivit CNN, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se va reuni joi, intr-o sedinta de urgenta, pentru a dezbate situatia de la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, situata in estul Ucrainei, in contextul in care Kievul si Moscova se acuza reciproc de atacuri in aceasa zona, afirma surse diplomatice.…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica este „din ce in ce mai ingrijorata de conditiile dificile cu care se confrunta personalul” de la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, a transmisi directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, intr-un comunicat preluat de agerpres, Fii…

- Ucraina ar putea inchide centrala nucleara de la Zaporojie, aflata intr-o zona din sud-estul Ucrainei ocupata de fortele ruse, informeaza joi agentia Interfax, preluata de Reuters, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…