- SITUAȚIA TRAFICULUI, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca sunt semnalate condiții de ceața, fenomen meteo The post SITUAȚIA TRAFICULUI la primele ore ale dimineții first appeared on Partener TV .

- Imaginile dimineții de 16 noiembrie, Telecabina Balea Lac și Transfagarașan, avem secvențe live de la altitudinea de 2034 m, unde stratul de zapada are 3 cm. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca joi, 17 noiembrie 2022, se vor inchide sectoare de drum pe…

- IMAGINEA dimineții de 14 noiembrie 2022, peisaj de iarna la Balea Lac, iarna a inceput sa iși faca simțita prezența pe Transfagarașan. A nins la Balea, iar stratul de zapada are deja cațiva centimetri. Drumarii intervin pentru a ține drumul deschis. Potrivit ANM la ora transmiterii acestei știri temperatura…

- Stratul de zapada depașește 5 centrimetri. Drumarii au intervenit inca de la primele ore ale zilei pentru indepartarea zapezii de pe carosabil. Pe Drumul National 7C, care leaga Transilvania de Muntenia, ninsoarea a inceput vineri dimineata, iar drumarii au scos utilajele de deszapezire, ca sa țina…

- Zilele trecute, iarna s-a instalat pe Transfagarașan, iar, sambata dimineața, stratul de zapada depașește deja 40 cm pe varfurile de peste 2500 m. Salvamontiștii ii atenționeaza pe turiști ca intunericul se lasa mai devreme și ca zapada moale ascunde denivelari. “Stratul de zapada pe varfurile de 2500+…

- Este iarna in toata regula la munte, acolo unde ninge neincetat. Stratul de zapada masoara 60-70 de cm in cele mai inalte punct de pe Transfagarașan. Vizibilitatea in zona este extrem de redusa din cauza ceții și a vantului care sufla cu putere.„Vremea este destul de instabila, vizibilitatea este redusa,…

- ATENȚIE, se circula pe o singura banda pe Transfagarașan din cauza unor caderi de pietre intre Balea Cascada și Balea Lac. Se lucreaza la curațarea carosabilului și preconizam ca circulația va reveni la normal pana la pranz. In apropiere de Balea Lac se circula in continuare in condiții de iarna, in…

- Drumarii de la Districtul Balea au intervenit azi dimineața cu un utilaj cu lama și au raspandit o tona și jumatate de sare pentru curațarea carosabilului de zapada așternuta peste noapte. Stratul de zapada masoara in jur de 3 cm iar temperaturile de azi dimineața au coborat sub – 3 grade. Drumarii…