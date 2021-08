Stiri pe aceeasi tema

- Turcia continua sa se lupte cu incendiile devastatoare de vegetație, care fac ravagii in mai multe orașe din țara, inclusiv in stațiuni turistice, relateaza BBC News. Pina acum, opt persoane și-au pierdut viața din cauza flacarilor. Aproape 120 din cele 126 de incendii care au izbucnit in 32 de orașe…

- Turcia continua sa se lupte cu incendiile devastatoare de vegetanție care fac ravagii in mai multe orașe din țara, inclusiv in stațiuni turistice, relateaza BBC News . Pana acum, opt persoane și-au pierdut viața din cauza flacarilor. Aproape 120 din cele 126 de incendii care au izbucnit in 32 de orașe…

- Turcia continua sa se lupte cu incendiile devastatoare de vegetație care fac ravagii în întreaga țara, forțându-i pe turiști sa fuga din calea focului cu ajutorul barcilor, realteaza BBC. Peste 120 de incendii sunt acum controlate de echipele de intervenție care se lupta de…

- Coșmarul incendiilor de vegetație ia din nou amploare in Turcia. Focarele s-au intensificat in mai multe stațiuni, iar turiștii și localnicii au fost, in unele cazuri, evacuați cu ajutorul barcilor. Așa s-a intamplat la Bodrum, dar probleme sunt din nou și in Manavgat, unde un cartier a fost evacuat.…

- Imagini devastatoare au fost publicate astazi, in care sint surprinse teritoriile curpinse de flacari in Turcia. Este vorba despre un incendiu forestier izbucnit in apropiere de zona turistica Antalya. In imagini pot fi vazuti nori de fum negru ce se ridica din padure in jurul orasului Manavgat, situat…

- Imagini de coșmar in Turcia unde au izbucnit mai multe incendii de vegetație. Fumul a ajuns pana la hotelurile unde sunt cazați mii de oameni, in provincia Antalya. Focare au izbucnit inclusiv pe strazile unei stațiuni, printre blocuri și sub balcoane. Sute de pompieri s-au luptat cu incendiul. A fost…

- Cinci persoane si-au pierdut viata si cel putin alte 30 au fost date disparute dupa ce o rupere de nori a declansat miercuri dimineata ploi abundente care au devastat parti dintr-un sat izolat din regiunea indiana Jammu si Casmir, au precizat autoritatile locale, potrivit DPA. Cinci cadavre…

- Marina indiana a recuperat 22 de cadavre ale membrilor echipajului unei barje care s-a scufundat in largul orasului Mumbai dupa ce ciclonul Tauktae a lovit coasta de vest a tarii, au anuntat miercuri autoritatile, relateaza DPA si Reuters. Barja, detinuta de compania de stat Oil and Natural…