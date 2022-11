Stiri pe aceeasi tema

- Traficul va fi restrictionat astazi pe mai multe drumuri din tara pentru desfasurarea a doua transporturi agabaritice. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi va fi efectuat un transport agabaritic pe traseul DN 11 Bacau – Onesti. Transportul este format…

- Scolile primare din capitala Indiei, New Delhi, vor fi inchise incepand de sambata si vor fi luate in considerare si restrictii ale traficului rutier, a anuntat liderul guvernului local vineri, in contextul in care metropola indiana continua sa fie afectata de niveluri ridicate ale poluarii aerului,…

- Ministerul Afacerilor Interne, in colaborare cu U.S. Embassy Moldova la Chișinau, vor organiza marți, 18 octombrie, in a doua parte a zilei, exerciții tactice, pentru a verifica capacitatea de reacționare și intervenție a angajaților subdiviziunilor MAI. Exercițiul se va desfașura pe str. Mateevici…

- ”Din cauza sabotajului asupra cablurilor care sunt indispensabile pentru traficul feroviar, Deutsche Bahn a fost nevoita sa opreasca traficul feroviar in nord in aceasta dimineata timp de aproape trei ore”, a declarat un purtator de cuvant al DB citat de dpa. Nici operatorul feroviar de stat Deutsche…

- Școlile nu se vor inchide și elevii nu vor trece in online din cauza imposibilitații achitarii facturilor la energie, anunța ministrul Educației Sorin Cimpeanu, dupa ce au existat mai multe informații in spațiul public in acest sens. La randul lui, subprefectul de Timiș Sorin Ionescu face apel la unitațile…

- Traficul este restricționat, pana luni, pe autostrada A1 Sibiu - Deva, in zona localitații Saliște, județul Sibiu, din cauza gropilor sapate in șosea de ploaie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Traficul auto a fost paralizat in totalitate luni dimineața in jurul orei 10 pe șoseaua Dej-Beclean, in zona localitații Uriu din județul Bistrița-Nasaud, din cauza unui accident rutier. Un autoturism a acroșat o țeava de gaze și sunt scurgeri periculoase in zona. Aici au intervenit pompierii din Beclean,…

- 4.600 de spanioli au murit vara aceasta, din cauza caldurii sufocante, conform statisticilor oficiale. In Andalusia, situația este grava. Din cauza caniculei și a secetei, rezervele de apa pentru populație mai ajung doar pentru cateva luni și s-au impus restricții.