Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-1, in runda cu numarul 6 a play-off-ului SuperLigii. Ștefan Tarnovanu a fost cel mai bun om de pe teren și a dezvaluit cum a incercat sa il irite pe Andrei Ivan inaintea penalty-ului ratat. Ștefan Tarnovanu a ținut-o pe FCSB in viața in repriza secunda,…

- Universitatea Craiova e susținuta la derby-ul cu FCSB și de cateva dintre numele de glorie din istoria clubului. Cu mai puțin de doua ore inainte de meci, pe pagina de Facebook a juveților a aparut o imagine cu eroii Craiovei Maxima din urma cu 40 de ani, cei care au izbutit parcursul memorabil din…

- Protestul de proporții al fermierilor romani, de vineri, din mai multe zone ale țarii, nu a fost lipsit de incidente. In Mureș au fost surprinse imagini cu jandarmii care s-au pus in fața unor utilaje agricole – tractoare- aparent in incercarea de a le opri sa intre pe anumite strazi. Potrivit Antena…

- Universitatea Craiova s-a impus la limita, scor 1-0, in fața formației FC Argeș, intr-o partida contand pentru etapa 28 din Superliga. Golul care a facut diferența a fost marcat de Andrei Ivan, dintr-un penalti dictat dupa un henț al lui Tofan. La finalul partidei, antrenorul principal al echipei FC…

- Vremea a dat mari batai de cap miilor de turisti care au ajuns astazi la munte. Din cauza viscolului puternic domeniile schiabile de altitudine din Sinaia si Poiana Brasov au fost inchise. De dimineata au fost probleme inclusiv la Azuga, acolo unde telegondola nu a putut porni din cauza vantului care…

- Andrea Compagno a ieșit joi din antrenament, acuzand probleme la genunchi, iar ieri a efectuat un RMN, cei din staff temandu-se chiar de o leziune a ligamentelor. Examenul medical a aratat ca atacantul italian n-a suferit nici o afecțiune, dar inca simte dureri. Astazi staff-ul a decis ca acesta sa…

- VIDEO| Imagini terifiante cu cutremurul de marți surprinse la Alba Iulia: Vuiet inspaimantator in dormitorul unui copil VIDEO| Imagini terifiante cu cutremurul de marți surprinse la Alba Iulia: Vuiet inspaimantator in dormitorul unui copil Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 5,7 pe scara Richter…

- Cristi Manea a lansat acuzatii dure dupa Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0. Fundasul celor de la CFR Cluj a spus ca nu a fost fault la lovitura libera din care Andrei Ivan a deschis scorul in derby. Manea spune ca a primit si cartonasul galben total nemeritat. Cristi Manea sa vorbit si despre super-duelul…