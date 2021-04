Imagini spectaculoase din exteriorul arenei Rapid! Cum arată șantierul din Giulești Noua arena din Giulești, viitoarea casa a Rapidului, se apropie cu pași rapizi de finalizare. In Giulești se muncește intens pentru finalizarea stadionului-simbol din zona. S-a ajuns deja la montarea scaunelor, apoi se va trece detaliile de finețe. Imprejurimile arenei au și ele nevoie de o cosmetizare, dupa cum se observa in imaginile surprise astazi de Gazeta. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

