- Patru romani, doi parinți și cei doi copii ai lor, alaturi de alți 3 cetateni straini, au murit in urma unui accident rutier produs luni dimineata pe o autostrada din Ungaria, relateaza agentia MTI si site-ul Hirado.hu.Un camion inmatriculat in Serbia a rupt balustrada de protectie si a patruns…

- O femeie a fost salvata de la moarte de calatorii de la metroul din Buenos Aires, dupa ce un barbat a leșinat și a impins-o accidental pe șine cu cateva momente inainte ca trenul sa intre in stație, informeaza Daily Mail, citat de digi24.ro.

- Doi soti din comuna Marginea, judetul Suceava, au murit dupa ce casa le-a luat foc. Pompierii veniti sa stinga incendiul au gasit trupurile lor carbonizate potrivit news.ro Pompierii din Suceava au anuntat, sambata seara, ca au fost solicitati sa intervina la un incendiu care a izbucnit…

- O tanara britanica a suferit o insuficiența cardiaca și a murit la cateva zile dupa ce mama sa i-a trimis din greșeala sute de emoticoane cu fețe suparate la o postare pe Facebook, scrie Daily Mail. Dupa o noapte la circ, Shabina Miah, in varsta de 33 de ani, a incarcat un videoclip pe contul sau de…

- Accident teribil in judetul Iasi, duminica dupa amiaza. Accidentul rutier s-a soldat cu decesul a doua persoane. Alti patru oameni sunt raniti. https://www.romaniatv.net/imagini-socante-de-la-accidentul-in-care-regizorul-tvr-iasi-tudor-axinte-a-murit-alaturi-de-sotia-sa-video-camere-supraveghere_487833.html

- Elena Dinca, sotia lui Gheorghe Dinca, a petrecut mai bine de 7 ore la audieri, joi. Insotita de doi dintre copii, femeia a fost agresiva cu jurnalistii cand a ajuns la sediul DIICOT. Iata ca acum au iesit la iveala si declaratiile femeii, de la primele audieri, date in perioada in care Gheorghe Dinca…

- Imagini accident mortal in Maramureș. O persoana a murit in urma impactului.Doua mașini facute praf.foto+video Primele verificari au relevat ca un barbat de 68 de ani, care conducea un autoturism dinspre Baia Mare spre Satu Mare, ajuns in localitatea Sabișa a pierdut controlul volanului și a patruns…

- Au aparut primele imagini cu salonul in care a avut loc masacrul de la Spitalul de Psihiatrie din Buzau, acolo unde cinci oameni au fost ucisi de Nicolae Lungu, un barbat care tocmai se internase voluntar cu doua zile inainte de crime.