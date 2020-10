Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane care incarcau intr-o caruta materiale feroase de pe santierul Drumului Expres Craiova si Pitesti au fost filmate cu drona. IPJ Olt a deschis dosar penal pentru furt calificat.”Cand a vazut cat de greu ii este constructorului sa duca la bun sfarsit si in termen rezonabil…

- Se pun in sfarșit bordurile pe Drumul Boilor, un șantier in lucru de un an și aproape trei luni, care ar fi trebuit finalizat cam in... jumatate de timp. Reprezentanții primariei estimeaza ca, intr-o luna și jumatate, pe acolo vor putea circula primele mașini.

- Actorii și vedete din televiziune și showbiz nu dau doi bani pe legile și normele sanitare! La gala premiilor Uniunii Cineaștilor din Romania nu s-a respectat niciuna dintre legile pentru combaterea raspandirii noului coronavirus.Vedetele nu au purtat masca nici la sosire, nici la intrarea…

- Tanara s-a rasturnat cu masina in afara partii carosabile si a fost proiectata la 15 m in afara masinii. Salvatorii au gasit-o in stare de inconstienta. "Prin 112 am fost anuntati de un participant la trafic ca pe A1, la kilometrul 32, in dreptul localitatii Bolintin Vale, pe sensul de mers…

- Situație alarmanta facuta publica de candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5. Acesta a publicat imagini cu un barbat inarmat, intalnit pe strada in timpul campaniei electorale. "Amenințari/intimidare? In fiecare zi suntem pe teren in toate zonele din sector. Tot aud in ultima…

- O camera video amplasata pe o motocicleta a surprins accidentul in care a fost implicat, duminica, 31 august, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.Accidentul s-a produs pe DN7, intre Pitești și Ramnicu Valcea, in localitatea Dumbravești.Ministrul se afla in autoturismul oficial condus de un șofer…

- Constructorul lotului Rașnov – Cristian din Autostrada Comarnic – Brașov s-a situat luna trecuta pe primul loc in topul firmelor de profil dupa ce pe șantierul sau s-a lucrat inclusiv noaptea. Progrese mari au mai raportat Umbarescu pe un lot din Autostrada Ford și italienii de la Astaldi, care au accelerat…

- Zeci de oameni au stat inghesuiți intr-un microbuz, in picioare, pe ruta Pitești - Campulung Muscel. In imaginile filmate de unul dintre pasageri se poate observa cum aceștia se inghesuie și se imping, incercand sa-și faca loc. Nimeni nu respecta nicio regula.