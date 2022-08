Stiri pe aceeasi tema

- Șase pui de lup, impreuna cu parinții lor, au fost surprinși de o camera de monitorizare in Parcul Național Semenic – Cheile Carașului, in timp ce se plimbau prin padure. Este vorba de imagini foarte rare care sunt captate cu foarte mare dificultate, scrie intr-o postare pe Facebook, Regia Naționala…

- Imaginile amuzante, parca desprinse din celebrul film de animatie "Cartea Junglei", fiind surprinse de o camera de monitorizare a faunei timp de mai multe zile. "Cei doi ursi verifica, pe rand, arborele si isi marcheaza fiecare teritoriul prin frecarea de scoarta, atat de des incat arborele a ramas…

- F.T. In contextul in care, in urma averselor de ploaie din timpul verii, iau nastere aluviunile/viiturile, care, nu de putine ori, matura tot in calea lor, ajungand chiar si pe drumurile circulate, „prima linie de aparare impotriva torentilor sunt lucrarile de corectare a torenților, cum este aceasta…

- Pentru a preveni taierile ilegale in fondul forestier de stat și transporturile ilegale de masa lemnoasa, direcțiile silvice din cadrul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva au instalat, pana in prezent, 177 de camere video de monitorizare, pe drumurile forestiere administrate. O parte din aceste…

Regia Naționala a Padurilor - Romsilva a instalat, pana in prezent, 177 de camere video de monitorizare, pe drumurile forestiere administrate.O parte din aceste camere video sunt de tipul Licence Plate Recognition (LPR), care identifica și verifica automat numerele de inmatriculare ale autovehiculelor…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a plantat 19,4 milioane de puieți forestieri și a regenerat, in campania de impaduriri de primavara, 11.240 hectare fond forestier de stat, din care 7.537 hectare prin regenerari naturale și 3.703 hectare prin regenerari artificiale, respectiv lucrari de impaduriri,…

