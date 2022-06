Imagini noi cu viitorul BMW M2. Va prelua motorul și frânele lui M4, iar constructorul ... Viitoarea generație BMW M2 este una dintre cele mai anticipate modele ale constructorului german din acest an. Mașina va fi una semnificativa pentru BMW și, mai ales, pentru divizia de performanța BMW M, deoarece noul M2 va fi ultimul model al faimoasei divizii care va fi propulsat de un motor pur termic. Dupa o serie de imagini și clipuri teaser, BMW a publicat acum o serie de imagini noi cu modelul camuflat. Foarte mult din designul noului model este ascuns, insa, grila va... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

