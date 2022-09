Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams a fost invinsa, vineri seara, in turul al treilea de la US Open, de australianca Ajla Tomljanovic. Pentru Serena a fost ultimul meci oficial in circuitul WTA. Americanca implinește luna aceasta 41 de ani și și-a anunțat deja retragerea dupa US Open, potrivit The Sun. Serena Williams…

- Imagini șocante cu Radu Valcan, partenerul Adelei Popescu. Vedeta petrece urmatoarele saptamani in jungla dominicana, unde au loc filmarile pentru emisiunea „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”. Partenera acestuia va fi prezentatoare a reality show-ului, alaturi de Cabral. Ce a pațit Radu Valcan in Republica…

- Serena Williams e hotarata sa mearga pana la capat la ultimul turneu din cariera! Campioana din SUA s-a calificat in turul trei la US Open dupa ce a eliminat-o pe a doua favorita a competiției, Anett Kontaveit (Estonia, 26 de ani), scor 7-6(4), 2-6, 6-2. Serena Williams pornea cu șansa a doua in meciul…

- S-a ras, s-au facut incurajari, s-a plans de frica, insa, s-a plans și de fericire in cadrul celei de-a patra ediții Splash! Vedete la apa! Este și cazul Mariei Constantin care a fost ceruta de soție de Robert Stoica la scurt timp dupa ce a sarit de pe p

- Simona Halep a intalnit duminica una dintre cele mai in forma jucatoare din circuit, dar fosta lidera mondiala a demonstrat din nou ca ramane o adversara de temut si s-a impus in fata braziliencei Beatriz Haddad Maia, dupa o lupta de doua ore si 16 minute de joc, scor 6-3, 2-6, 6-3. Eleva lui Patrick…

- Serena Williams, copleșita de emoție la Toronto. Marea campioana americana nu a reușit sa obțina și a doua victorie in turneul WTA 1000 din Canada. Dupa ce a trecut in primul tur de iberica Nuria Parrizas-Diaz (31 de ani, 57 WTA), scor 6-3, 6-4, deținatoarea a 23 de titluri de Grand Slam a fost invinsa…

- Ion Țiriac este unul dintre cei mai bogați romani și primul miliardar in euro din țara noastra. Fostul sportiv a aparut de mai multe ori in ediția globala a Forbes și se bucura din plin de resursele financiare de care dispune. Acesta ar locui intr-un super penthouse și numai baia e cat 5 apartamente…

- Serena Williams s-a intors. De 23 de ori campioana de Grand Slam, aceasta revine marți pe teren pentru primul sau meci de simplu dupa un an intreg de pauza. Și chiar daca intra la Wimbledon prin intermediul unui wild card, Williams a spus clar ca se afla acolo cu un singur obiectiv: Numarul 24. https://twitter.com/Wimbledon/status/1540699766560067584?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1540699766560067584%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.insider.com%2Fserena-williams-24th-grand-slam-title-unnecessary-for-legacy-2022-6…