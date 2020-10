Indragita solista care a lansat mai multe șlagare in perioada comunista a implinit pe 26 octombrie varsta de 71 de ani. Corina Chiriac și-a lansat și un site și atat acolo cat și pe rețelele de socializare a publicat un text interesant și fotografii din copilarie pina in ziua de... The post Imagini inedite cu Corina Chiriac din trecut appeared first on Tabu .