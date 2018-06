Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu parca a inflorit dupa ce s-a ”combinat” cu Tristan Tate, un fost luptator englez, stabilit in Romania, care are afaceri de milioane de euro. Prezentatoarea nu se poate abține sa nu-i trimita mesaje non stop! Bianca are din nou fluturași in stomac și se comporta ca o adolescenta indragostita…

- La scurt timp dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a facut publice imaginile de la prima intalnire dintre Bianca Dragușanu și Tristan Tate, britanicul a transmis un mesaj tranșant. Declarația lui a fost insoțita de un selfie in care apare alaturi de prezentatoarea de la “Te vreau langa mine”.…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav și-au spus adio definitiv, iar blondina a fost surprinsa cu un alt barbat. Este vorba despre luptatorul MMA Tristan Tate. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, l-a intalnit pe britanic in centrul Bucureștiului, la o zi dupa ce a fost vazut sarutandu-se cu prezentatoarea…

- Unul dintre ultimii lautari autentici din Romania, Mitel Dragulin din Iancu Jianu, s-a stins din viata, miercuri, la varsta de doar 45 de ani, pe patul unui spital din Capitala, unde era internat de mai multa vreme. Informatia a fost confirmata, pentru Gazeta Noua, de primarul din Iancu Jianu, Paulica…

- Sora Deliei se pregatește intens de botezul fetiței sale, care va avea loc astazi, duminica, 15 aprilie. Atat parinții, cat și nașii, Delia și soțul ei, Razvan, sunt foarte emoționați, dar entuziasmați in același timp, ca prințesa lor, Jessica va fi creștinata. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, i-a…

- Dupa ce a recunoscut public faptul ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat misterios pe nume Teo, Nicole Cherry a inceput sa se și afișeze cu el. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, i-a filmat pe cei doi indragostiți, intr-un mall din Capitala. (Citește și: Nicole Cherry a facut…